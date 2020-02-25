海巡署中部分署25日邀請台中慈濟醫院預防醫學中心副主任郭勁甫，進行「新冠病毒防疫」講座。（海巡署中部分署提供／陳淑娥台中傳真）

海巡署中部分署舉辦「新冠病毒防疫」講座，並同步進行視訊。（海巡署中部分署提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情延燒，海巡肩負第一線防疫重責，海巡署中部分署25日特別邀請台中慈濟醫院預防醫學中心副主任郭勁甫，進行「新型冠狀病毒防疫」講座，其他地區則透過視訊加深認識病毒，強化執行勤務防疫觀念，有效防堵疫情入侵。

海巡署中部分署指出，郭勁甫針對「新型冠狀病毒」疫情講解及如何做防治，除現場中部分署本部近百名同仁參與座談外，並透過網路視訊方式，讓苗、中、彰、雲、嘉所有第一線執勤同仁也能參與，與醫師線上互動解惑。

座談內容包括病毒介紹、傳染途徑方式、口罩佩戴時機及方式、環境消毒及個人健康防疫等進行教學，使每位同仁確切建立及提高防疫知識，郭勁甫更呼籲同仁在疫情未見緩和前，務必做好自身防護，出入室內公共場所記得佩戴口罩，並做好手部清潔消毒。

海巡署中部分署表示，分署在疫情持續蔓延當下，為提升第一線執行防疫工作同仁防疫觀念，邀請專業醫師實施座談並以視訊方式讓同仁直接與醫師互動，對疫情疑惑直接線上提問，由醫師第一時間解答，立即更深入認識各種防疫作為。

此外，分署將秉持「寧願多做，不可少做」、「以最嚴謹的態度面對疫情』及「最高標準」原則，持續強化各項防疫工作，將疫情阻絶境外，守護國人健康。

(中時 )