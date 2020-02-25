基隆知名「鐵路街」的「崔姬」賣淫集團，日前遭警查抄，發現6名泰國嫩妹接客都沒戴口罩，引發防疫疑慮。不過有「老司機」卻指出：「重點不是口罩，重點是一堆外籍的有愛滋病」、「1K的泰國妹感覺就是帶把的」。

基隆市有「鐵路街」之稱的龍安街，是知名的紅燈區。第一警分局偵查隊於21日晚間6點左右，由員警喬裝路人，順利騙過皮條客，被拉客入內後表明身分，當場查獲一名皮條客及17日才剛持觀光護照入境的6名泰國籍女子。

警方調查發現，店家以每15分鐘新台幣1200元的價格，向尋芳客招攬性交易，經過濾資料後發現，每名賣淫女每天約接8名客人，而每次性交易後，女子可得到新台幣700元的酬勞。然而，6名泰妹接客都沒戴口罩，警方憂心會成為防疫破口。

新聞被轉貼到PTT，有網友指出「重點不是口罩，重點是一堆外籍的有愛滋病」、「不過1K的泰國妹感覺就是帶把的」、「是其它業者檢舉的吧，維護台女權益」、「做做樣子而已啦 整條鐵路街都是。抓個一間交差了事」。

(中時電子報)