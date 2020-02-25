金馬影后楊貴媚25日出席「眯電影台語微電影創作徵選」代言記者會，被問起好友蔡明亮正帶著新作《日子》在柏林影展放映，她才驚訝表示「原來已經出發了啊！之前在資深演員（小戽斗）的告別式他有跟我講這件事」，她也在記者會現場關心起柏林疫情。她自己面對新冠肺炎疫情影響，認為「工作不急於在這時候，只是先暫時延後」，她坦言自己成立的桂田文化藝術基金會很多活動因此喊卡，原訂帶藝人至全台醫院巡迴的慈善表演先暫緩取消，不過手上的戲劇和節目都照拍。

面對防疫準備，楊貴媚則準備好幾瓶酒精在家，外出包包裡都有放口罩。自認今年最疏忽的就是因媽媽身體關係，需長期戴口罩外出，原本都有透過網購買口罩，在疫情發生時，她頻問家還有口罩嗎？家人回答她還有一箱，原以為夠，但打開後才發現只剩2盒，「我的心裡就開始緊張，再上網購買時就缺貨了。」她笑說有人建議戴口罩的話，「妝化一半就好」，就不會把口罩弄髒。她也換個方式思考，認為現在減少外出也是某種「因禍得福」，「很多人以往常常不在家，不過現在大家不外出，多了跟家人相處的時光，可以好好珍惜。」

金馬影后楊貴媚代言首屆眯電影台語微電影創作徵選。（公視台語台提供）

被媒體問在家時間多，會不會追劇殺時間？她透露：「狂追劇後，你沒辦法演戲。」她解釋，自己會開始覺得別人的劇本怎麼那麼好，進而工作時開始有意見，會讓人覺得自己難搞，「所以我就不追，只會先看前三集。」她開始感嘆：「我們以前是戲劇王國，大家都在等待好作品，我前陣子聽到現在很多資深演員因為在片場不受尊重，都跟我說想退休，我聽到這些覺得很汗顏，讓我覺得自己沒有好好把這樣的態度傳承下去。」就連楊貴媚自己也相當有感，舉例之前有年輕藝人一屁股坐到她的衣服，提醒後依然故我，一句道歉都沒有，讓她印象深。她坦言講這些容易惹人厭，被認為是嚴肅囉唆的長輩，不過她強調：「資深藝人是台灣藝文圈是很好的資產，如果像他們請教事情，他們有很豐富的經驗，書裡學習不到的。」

楊貴媚回憶過去曾因演出苦練台語，更好好向資深導演林福地學習，「以前演戲把劇本從國語直譯台語的時候，不夠正確，常常被導演罵，不過我很有福氣，遇到林福地導演，雖然那時候常常被罵，不過越罵我臉皮越厚。」她把受罵當補吃，轉化成演戲的動力，「我會偷偷跑到林導演的身後，學習他的台語，以及他調整劇本後，更為道地的台語台詞。」楊貴媚很有自信地說，現在各地區的台語腔調，她都分別得出來。

眯電影徵選活動主持人楊小黎（左起）影委會張益贍副執行長、影委會陳淑玲副執行長、金馬影后楊貴媚、公視陳郁秀董事長、公視台語台呂東熹台長、影委會饒紫娟總監出席活動。（公視台語台提供）

「眯電影台語微電影創作徵選」由公視台語台及台北市電影委員會合辦，徵求3分鐘的微電影作品，最高獎金20萬元，也有機會在台語台電視頻道播放。自即日起至4月15日止開放報名，詳洽官方網站 https://taigi.pts.org.tw/bitianiann/；活動報名網址：https://reurl.cc/Obx3n9。

(中時 )