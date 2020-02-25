最近大甲媽祖遶境活動是否要照常舉行，讓社會大眾吵翻天，深怕遶境活動會讓新冠肺炎疫情更加嚴重，不過桃園市長鄭文燦卻在臉書PO出參與龍德宮四媽祖南巡謁祖遶境的照片，讓醫勞盟痛批「醫護拚救人，首長卻帶信眾跳水」？

最近許多活動都因為疫情因而延期甚至取消，不過大家對於宗教活動還是相當支持，前些日子鎮瀾宮董事長顏清標力挺大甲媽祖遶境活動舉行，甚至喊出「媽祖會保護大家」的口號，讓人大呼傻眼。

前例才剛發生，而桃園市長鄭文燦23日卻在臉書PO文，放上好幾張參與龍德宮遶境的活動照，也引起網友砲轟，甚至讓醫勞盟在臉書發文痛批，「為何首長和宮廟主委要帶信眾拚命跳水？」

而在25日稍早時，鄭文燦也修改了該則貼文，表示原訂明（26）日至鹿港天后宮，參加桃園龍德宮南巡進香接駕活動正式取消，也呼籲桃園各大宮廟進香、遶境活動暫緩。不過是否更早就應該想到此類大型活動會是防疫漏洞，是值得討論的地方。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)