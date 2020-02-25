國際環保自行車大賽，將在苗栗縣境內台3線舉行。〔謝明俊攝〕

2020國際自由車環台公路大賽第3站「浪漫台3線站」，有大部分路段位在苗栗縣境內，為了保證所有參賽選手順利比賽及安全維護，苗栗縣警局特別規畫相關交通管制疏導措施，希望所有用路人全力配合，讓賽事安全順利完成。

交通隊指出，2020國際自由車環台公路大賽第3站「浪漫台3線站」，起點為新竹高鐵站、終點為石岡旅客服務中心，競賽路線全程156公里，中途由新竹縣峨眉湖驛站(竹81線)右轉進入本縣苗18線轉台3線至卓蘭大橋離轄，在苗栗縣境內賽道長約84公里，設有衝刺點1處(南庄遊客中心)、登山點2處(縣道124-41.9K、鯉魚潭水庫台3線-144K)、定點補給1處(縣道119甲-1K)，途經苗栗縣頭份、三灣、南庄、獅潭、公館、大湖、卓蘭等7個鄉鎮市。

交通隊長林炎巨表示，由於本賽事利用道路作為賽道，沿途將吸引大量民眾、學生觀賽及為選手加油，且參賽者為世界各國職業級選手，平均時速可達40-90公里以上，下坡路段速度更快，故競賽全程將嚴格管制人、車，以防意外事故發生，這次預計出勤警、民力約613名來因應這場國際級賽事。苗栗縣警察局相關重點交通疏導措施如下：

一、 管制時間：107年3月3日（星期二）10時至14時。

二、 管制路線：苗18線、台3線(95K-95.5K、114K、127K-148.5K)、縣道124、124乙、苗26、苗26-2、縣道119甲(0-5K)、台6線(23K-31.8K)。

三、 管制路段全線（雙向）均採階段式分區管制，禁止任何人員、車輛進入比賽動線，管制範圍為「順向車道全線」封閉，未設置中央分隔島、橋樑等路線範圍，適時以交通錐等阻攔器材予以實體分隔。

四、 本次賽事為國際級比賽，苗栗縣警察局事前已請轄區各分局向行經路線住家及公司行號宣導配合當日比賽期間的交通管制措施。

五、 比賽路段多為山區道路，道路狹小，為了比賽選手及用路人安全，管制時間每區段約20-30分鐘不等，屆時請用路人耐心等候並用觀賞國際賽事之心情來因應這場難得巧遇的國際賽事。

(中時 )