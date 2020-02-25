國民黨團今協調「外交及國防」、「經濟」、「財政」3委員會名單，其中外交及國防委員會成員因員額已滿，剩餘人選採抽籤決定，退將出身的國民黨立委吳斯懷沒抽中籤，確定無緣進入外交及國防委員會。相關資訊經報導後，引起網友反應一面倒。

原來，國民兩大黨在8個委員會的席次，是依政黨比例所安排，根據國民黨立委回報的「委員會志願表」，黨團成員在「外交及國防」、「經濟」、「財政」3委員會搶破頭，黨團在今天(25日)下午召集委員歷經40分鐘溝通協商，國民黨團總召林為洲表示，依據黨團規定，得保障2／3資深立委，規劃5席保障3席給呂玉玲、馬文君、江啟臣，由於剩下的3席新科立委積分相同，決定採抽籤決定，由陳以信、溫玉霞抽中，「吳斯懷沒抽中」。

而過去言行備受爭議的立委吳斯懷，因過去多次赴對岸等過度鮮明的色彩，給外界極為糟糕的印象，又因為在黨內敗選檢討聲浪中，他也是間接導致國民黨總統大選敗選的主因之一，所以此次抽籤未抽中，包含藍委在內的許多人可以說是鬆了一口氣。

相關資訊經轉傳至批踢踢論壇，五百多則網友留言，近乎一面倒表示「天佑台灣」、「媽祖保佑...」、「不幸中大幸」、「媽祖顯靈」、「藍委鬆了一大口氣」、「老天有眼」、「今日最感人新聞」、「這老傢伙進去也幹不了好事」、「吳進其他委員會被電吧」、「三搶二都能輸，丟臉」。

但也有網友好奇，「如果有人願意跟他換還是可以吧」、「軍系立委不進國防，那他到底能幹嘛？」。

(中時電子報)