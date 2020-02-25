「友善環境，還助弱勢」這是母親在世時對他的尊尊教誨，新冠肺炎疫情全球延燒，連遠在義大利的梵諦岡也遭波及，超市也出現物資搶購人潮，有些商品架上已經空蕩蕩，台東青農魏瑞廷的知後立即捐贈72公斤的台東好米給教廷賑濟所，不只完成母親遺願也將台灣愛心傳達出去。

魏瑞廷去年透過區塊鏈食品溯源履歷，將自己親手種的稻米，獻給梵蒂岡，且教廷樞機主教約斯基不只親自在米上簽名，還當場將派司機將米送至教宗居住所，並轉告廚師教宗中午就吃這包來自台灣青農親手栽種的區塊鏈稻米，也讓台灣好米躍上教宗餐桌，不僅成功推銷台灣農業，同時也打響台灣好米的名聲。

魏瑞廷說，當初家中稻米滯銷是在社會大眾的幫助下才能順利解決窘境，且在大家的支持下「池上禾穀坊」才能成為知名小農品牌，這幾年也慢慢改善家中經濟狀況，只可惜母親無法分享這個甜美的果實，因此這些年來一直遵從著母親的遺願，「友善環境，還助弱勢」。

近期新冠病毒疫情肆虐蔓延全球，魏瑞廷從電視上，看見義大利的疫情似乎日漸嚴重的趨勢，且超市也出現物資搶購人潮，有些商品架上已呈現空蕩蕩情形，他憂心一般民眾都買不到物資，更別說是生活困苦的街友，處境更為堪慮。

因此與伙伴鍾政容商討，應該為社會做一些事，取之社會，還之社會，並依教宗囑咐「聆聽弱勢」，並對受苦者與弱勢要秉持著憐憫的心，時刻心懷弱勢」，讓他們得以發聲，而成為再次獻米梵蒂岡，助教廷賑濟街友，並在駐教廷大使李世明的協助下，代表池上青農獻米給教廷賑濟所的負責樞機主教約斯基，讓來自台灣的愛散播國際，為台灣追求榮耀。

(中時 )