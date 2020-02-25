台南市政府社會局派員調查涉嫌虐童的新親親奶瓶托嬰中心。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台南市新親親奶瓶托嬰中心被控虐童，台南市政府社會局透過該托嬰中心監視錄影畫面檢視及相關工作人員訪查資料等綜合研判後，25日依兒童及少年福利與權益保障法規定，對該托嬰中心裁罰24萬元，並勒令停辦1年，還對其他4名不當照顧工作人員依其情節嚴重程度分處6至12萬元罰鍰，並公告姓名。

社會局表示，目前該案已由台南地檢署主動分案偵辦中，市長黃偉哲也指示社會局家防中心全力配合偵辦，並於25日上午將影片證據送台南地檢署，後續全力配合檢警偵辦，共同捍衛兒少權益。

社會局指出，經查該托嬰中心因連續多次知悉托育人員有不當之照顧行為，虐待或妨害兒童及少年身心健康，卻未依法通報，明顯違反兒童及少年福利與權益保障法規定，社會局判定其情節嚴重有加重處罰之必要性。

社會局還說，依目前掌監視錄影畫面，該托嬰中心負責人、2名托育人員及1名行政人員等4位行為人都有不當照顧事證。其中，蘇姓負責人、李姓托育人員及顏姓行政人員等3人，因重複且多次對幼兒不當對待，情節嚴重，各處12萬元罰鍰，並公告姓名，鄭姓托育人員因不當行為較輕微則處6萬元罰鍰。

至於該托嬰中心勒令停業後，相關兒童就托權益，社會局也將盡力協助家長轉托事宜及媒合托育資源，並且對該負責人經營的另一家托嬰中心，進行檢視監視錄影畫面，確認平日照顧情形。

黃偉哲強調，台南市絕不容許任何兒少權益受到傷害，社會局一定要追究到底，並與檢方積極合作調查本案，對於托嬰中心有疑似保母或教保人員對於幼兒有粗暴的動作，市府絕對深度追查追究到底，並在合於法律規定下以最快的速度裁罰，以確保兒少最佳利益。

(中時 )