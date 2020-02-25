嘉義縣海區因小校多，學生數少，開學第1天各校量體溫動線都順暢。（張毓翎攝）

嘉義縣海區因小校多，學生數少，開學第1天各校量體溫動線都順暢，不過，有學校指出，不少學生家中沒有體溫計，甚至在隔代教養家庭，擔心有學生未照實記錄，因此，校方會幫每位學生量測，現有的體溫計每天使用，萬一發生故障等情形，恐延遲學生上課時間，希望縣府能多提供讓學校備用。

鹿草國中全校學生243人，昨天返校日，校方統計近2成學生家中沒有體溫計，因此，今天拿出所有、現有的體溫計幫每位學生量。校方指出，目前設置2個地點，各配置2支額溫槍或耳溫槍，並已請學生每日攜帶耳套，避免因不同人使用而增加感染風險，憂心未來各項防疫物資會越來越吃緊。

鹿草國小包含附設幼兒園共190位學生，學校位於鹿草鬧區，是社區居民的運動好去處；校長葉炳成表示，校內有4個門可進出入，因應疫情，現在只開放1個，他還提到，每天放學後或假日常有居民來運動，目前未規範是否應禁止外人進入校園，因此，目前只能勸導民眾勿入教學區並做好衛生管理。

縣府教育處說明，各校防疫物資已全面到位，未來會隨時掌握學校的物資需求來供給，針對量體溫的工具，目前已採購新的一批耳溫槍，近期就會發送給學校；另外，原則上考量學校和社區已緊密連結，已建議各校，放學後應繼續管制教學區，其他如運動場、綠園等部分不用硬性禁止，但須每日消毒。

(中時 )