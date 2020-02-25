嘉義市長黃敏惠。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎疫情變化迅速，已對各項民生、經濟活動造成影響，嘉義市長黃敏惠今25日在市務會議中表示，市府正積極盤點資源，目標從強健企業體質、協助紓困等方式共度艱困時刻，也提醒市府同仁，若沒有緊急或絕對必要應暫緩出國，在要為國家、為家庭、為自己多多自我保護。

黃敏惠說，中央紓困特別條例與預算現正在立法院審議，希望中央要更全面、更貼地氣的盡快提出各項協助計畫，幫助產業、提振經濟發展，身為地方政府在第一線，更了解在地所受的衝擊與影響，因此市府正積極盤點資源，目標從強健企業體質、協助紓困等方式共度艱困時刻。

黃敏惠說，像受旅客人數減少，飯店旅館若有停止營業的樓層，可申請重新核定適用較低稅率，將房屋稅營業用稅率3％更改為較低的2％非住家非營業用稅率，同時協助業者發揮既有優勢與拓展未來發展空間，例如有口碑的好產品積極拓展電子線上商機、出別具特色的親子、生態、文化旅遊等，吸引更多國人來嘉義。

同時，市府也會滾動式檢討是否停辦或延後市府主辦的大型活動，黃敏惠強調，市府一定會仔細評估大型活動的舉辦，畢竟影響層面極廣，尤其民間期待政府帶頭拚經濟，但同時人民也非常在乎政府在防疫的作為與政策，所以我們會不斷關注疫情的變化，滾動式的檢討，做出最符合市民利益與期待的判斷。

(中時 )