鋼聯(6581)下午召開法說會，總經理方彥斌說，今年將逐步邁向多元化成長動能布局，除申請納入相關難處理廢棄物外，將配合政策在彰濱工業區建置大型陸域風力發電機，待於上半年完成環評程序後進行規劃銷售綠電。

鋼聯100%轉投資的子公司台鋼已在108年11月完成建廠開始進行試運轉，目前進展順利並預計於3月起將逐步拉高產能貢獻營收。台鋼與下游廠商陸續完成供料簽約，並配合試營運期間供應級配粒料進行試用。鋼聯旋轉窯爐碴木已陸續轉交台鋼進行再利用，不僅可將處理費轉為台鋼營收，更可降低鋼聯集團整體營運成本。台鋼兩座再生粒料專用預拌混凝土廠預計於6月完工投產後，將進一步增加非結構混凝土產品銷售。

台灣鋼聯指出，為加速台鋼營運量能並去化煉鋼廠高達60萬噸庫存量，第4、5座蒸壓釜產線擴充計畫也已於109年1月完成簽約並預計於109年底完成設置，將可進一步拉高台鋼爐碴處理量能40%，預期將可大幅降低成本與貢獻營收。

鋼聯108年合併營收為新臺幣16.51億元，稅後純益約新臺幣3.99億元，每股盈餘3.58元。與107年同期相較，108年營收下滑23%，稅後純益減少49%。

(時報資訊)