瑞基(4171)新冠肺炎病毒檢測試劑開發完成,兩款試劑分別適用一般實驗室與瑞基POCKIT檢測平台。瑞基說,在新冠肺炎病毒檢測試劑開發上取得重大進程,已成功開發出適用於實驗室使用的qPCR(Real-Time PCR)試劑,以及適用瑞基POCKIT平台使用的iiPCR系列試劑。

瑞基新冠肺炎病毒檢測試劑是採用WHO與美國國家生物資訊中心(National Center for Biotechnology Information, NCBI)及全球共享禽流感數據倡議組織(Global Initiative on Sharing All Influenza Data, GISAID)基因庫所公佈之新型冠狀病毒基因序列的特異性基因片段進行設計,其專一性與靈敏度與WHO所公告的建議檢測方法一致。

qPCR試劑可搭載一般實驗室儀器檢測使用;iiPCR系列試劑將搭載瑞基儀器POCKIT系列使用。瑞基POCKIT儀器擁有微型輕便,簡易操作等特性。2018年成功開發並獲得CE-IVD認證之POCKIT Central儀器,更將萃取與檢測合而為一,sample-in-result-out的設計,只需將樣本置入,85分鐘後即可得知檢測結果,視為防疫一大利器。

瑞基深耕現場檢測平台多年,平台系統於2014年獲選列入美國國家級實驗室(PNNL)出版第一防線生物偵測技術指南,為亞洲第一家被列入可提供現場PCR檢測系統的生技公司;2017年亦獲得世界糧農組織(FAO)越南分部推薦,用於活禽市場疾病監控,此後FAO亞洲多國分部持續訂購非洲豬瘟與禽流感相關產品;2019年更獲沙烏地阿拉伯環境水利農業部(MEWA)青睞,運用POCKIT系列平台於邊境防疫。

(時報資訊)