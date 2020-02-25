健康飲食商機湧現，全家(5903)率先導入風靡日本的超級食物—「超級大麥」，成為新一波「健康志向」系列鮮食，首波推出8款鮮食和2款日本全家熱銷零食，全家便利商店鮮食部黃正田表示，今年全家將陸續推出近20個品項，預估今年超級大麥系列產品可貢獻約1億元營收。

據調查顯示，國人普遍有腸胃道、消化系統問題，每人每天的膳食纖維建議攝取量為25公克到35公克，但卻有90%國人的膳食纖維攝取不足，觀察國人飲食健康缺口需求，鮮食開發團隊遍尋國內外食材，發現日本掀起超級大麥風潮，不僅日本全家近年推出超過35款相關鮮食商品，各大知名超市、量販店通路均紛紛推出超級大麥商品，因此透過國際採購資源，將最夯的健康食材「超級大麥」全台率先導入。

黃正田表示，超級大麥為澳洲研究機構所開發的機能性大麥，其膳食纖維含量為糙米的7倍以上、白米的40倍，能幫助消化、促進代謝，且抗性澱粉含量為一般大麥4倍、白米的2.5倍、糙米的2.3倍，可降低約3成的熱量吸收，成為新一代的機能性食材，由於超級大麥具有優質的膳食纖維和抗性澱粉特色，近年成為日本超夯食材，更在日本全家創下一年銷售5000萬個超級大麥三角飯糰的驚人銷量，此次非常難得能與亞洲獨家代理商日本帝人株式會社合作，將超級大麥首度導入台灣，預計今年將陸續推出達近20個品項，創造超過1億元商機，帶動健康志向系列鮮食業績成長超過30%。

(時報資訊)