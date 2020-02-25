台中市環保局在梧棲區查獲某材料公司，未依許可證核定內容操作，依違反《空汙法》規定裁罰。（台中市環保局提供／盧金足台中傳真）

台灣西半部因位處背風側，風速偏弱、擴散條件差，25日空氣品質不佳。台中市府啟動應變措施外，並與中南部縣市同步啟動聯合稽查，查獲違法排汙工廠重懲，環保局提醒民眾隨時注意空品狀況，盡量減少清晨或晚間至戶外做跑步、打球等劇烈活動；另敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

為因應西半部地區空品不佳，市府啟動應變措施，除共有15家廠家配合自主減降外，持續通報前30大汙染源配合減排並加強巡查、加強前100大工地周邊道路洗掃及查處營建工地揚塵逸散，清潔隊強化洗掃作業，抑制道路揚塵。

西半部地區包括竹苗至高屏空品區空品拉警報，部分時段甚會達紅色（對所有族群不健康）等級，環保局提醒民眾隨時注意空品狀況，儘量減少清晨或晚間至戶外做跑步、打球等劇烈活動；另敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

此外，環保局稽查露天燃燒行為，同時查核重大營建工程及公共工程，降低逸散污染發生機率，與中南部縣市同步啟動聯合稽查，梧棲區1處材料公司違反《空氣汙染防制法》，將處10萬至2000萬元罰緩、1處營建工地違反《廢棄物清理法》，依法告發裁罰並要求限期改善，減緩空品持續惡化。

(中時 )