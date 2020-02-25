韓國旅遊升級到第三級，長榮航除了因應新冠疫情實施必要的防疫措施，嚴格執行防疫措施，事實上，韓國航線占長榮航營收比重偏低，僅有桃園、高雄及台中飛韓國首爾仁川機場及松山飛往韓國首爾金浦機場等四條韓國航線，韓國航線不是長榮航的主力航線，受到衝擊較小。

長榮及立榮航空因應韓國疫情提升為第三級，將自2月25日開始調整往返韓國機上服務流程，耳機、頭墊布、餐巾等必要之服務用品，均採用一次性拋棄式之產品，毛毯及枕頭則正常裝載但不主動提供，一旦經使用後就會立即清洗及消毒。報章雜誌、酒菜單等均取消裝載，座椅前方也僅放置安全需知卡及清潔袋。

長榮航也指出，各艙之餐點均改為一次性之冷餐及飲料，特別餐僅提供素食餐，網路選餐也同步取消，免稅品則僅接受網路預購。

長榮航空已要求飛航二級以上警示區之空勤組員，必需於報到前及報退時量體溫，機上服勤時全程配戴口罩及手套執勤。

因應疫情之發展及市場需求，長榮／立榮航空飛航韓國之部分航班將會異動，並提供4月30日（含）前出發的旅客退、改票免收手續費之服務，最新航班異動訊息，以及退、改票之規範，將公布於長榮航空「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」。

(工商 )