新春開紅盤以來，投資市場受到新冠肺炎疫情發展不明影響震盪不斷，但國內最大基金交易平台「基富通」近期業務表現卻逆勢成長，2月份平均申購量攀升，更較去年均量大增5成!

基富通表示，該平台投資人無畏國際股市波動劇烈持續加碼投資，不僅帶動基富通2月份平均申購量攀升，更較去年均量大增5成，顯示平台上投資人投資態度仍趨正面，另一方面基富通今年大推0申購手續費活動也獲得投資人青睞，雙雙推升申購表現。

基富通表示，投資市場震盪往往影響投資人情緒及投資行為，尤其農曆年後開紅盤後幾日，為化解封關多日國際股市的震盪，平台確實出現單日較大的贖回量，但平台投資人情緒隨即趨向穩定，今年2月份的申贖狀況多呈現淨申購(申購減去贖回為正)，預估單筆及定期定額申購分別可較去年平均出現5成及3成以上的成長，總申購量也可較去年全年平均成長近5成，平台業務的成長動能強勁。

基富通董事長林修銘指出，基富通平台上多為自主投資人，投資策略上也較有自己的想法，因此在市場大跌時往往不是殺低出場，反倒是逆勢逢低加碼，不僅單筆申購如此，定期定額的申購量也持續成長，這也反映出主管機關長年宣導的正確投資理財觀念推動成效正逐漸顯現中。

(工商 )