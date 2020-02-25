義大利新冠肺炎疫情升溫，我國外交部今日宣布，將義大利旅遊警示調升為「橙色」，義國北部倫巴底省等疫區則為「紅色」，建議國人若非必要，應避免前往義大利，尤其應該避免到疫區。

外交部官網新聞稿指出，由於義大利境內新冠肺炎確診病例激增，為維護國人健康及旅遊權益，即日起調升義大利旅遊警示為「橙色」，提醒國人注意旅遊安全，若非必要，應避免前往義大利；另外，目前遭管制的義大利疫區，則調升為「紅色」，建議國人避免前往這些地區，以免遭當地政府要求居家隔離14日或罰鍰。

目前義大利受旅遊管制的疫區包括北部倫巴底省（Lombardy）的以下城市：Codogno; Casalpusterlengo、Castiglione d'Adda、Maleo、Fombio、Bertonico、Castelgerundo、Somaglia、San Fiorano、Terranova dei Passerini；以及威內托省（Veneto）的Vo’ Euganeo地區。義大利已對這些管制區域祭出包括出入交通管制、停班、停課、暫停商業活動、暫停大型活動、暫停大眾運輸服務等防疫措施。

中央疫情指揮中心今日下午已將義大利旅遊疫情列為「第二級」，加強預警，也就是對當地採取加強防護，提醒在義大利的國人遵守當地防疫措施，返國後自主健康管理14天，同時建議我國醫護人員避免前往。

截至24日，義大利境內已有229人確診新冠肺炎，並且造成7人死亡，感染源尚待釐清，是大陸以外，確診數第二高國家，僅次於韓國，疫情明顯惡化，外交部指出，義大利已對受感染區域施行封城及旅遊禁令等措施，對我國人旅遊、經商、投資等活動都會造成影響。

(中時電子報)