人們常說婚姻不是兩個人的事而已，而是兩個家庭的結合，「親家」就是婚姻的產物，而一個不注意，很可能踩雷變「冤家」！購物專家郁菁過去擔任過婚禮主持人，就曾眼睜睜看著一名新郎爸爸醉後失言，直接讓婚禮舞台成為格鬥場。

郁菁作客《震震有詞》，分享某次擔任婚禮主持人的荒謬經驗，表示當天新郎爸爸整個喝醉，上台致詞時表示是很喜歡這個媳婦，但說對方沒還他66萬，接著當眾宣告這錢不要了：「當作買一隻豬母回來給我生小孩」，台下新娘的爸爸聽了暴怒跳上台理論，郁菁連忙緩頰但無效，最後雙方「打成一團」。

事後，郁菁等了2天才敢致電請款，也慰問一下女方家長，這才得知，原來當時新郎爸爸包了66萬當大聘，但本說好會歸還，沒想到女方家人竟拿去投資運用，因此心生埋怨，才在婚禮當天鬧出這樁大事，而婚禮過後，已經懷孕的新娘，決定不要這段婚姻，歸還了66萬，直接跟男方斷絕聯繫。

※喝酒警語

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)