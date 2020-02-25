埔鹽鄉長許文萍在臉書Po文，貼出多張與民眾在盛開的紅花風鈴木前的合照，吸引數百網友留言按讚，紛紛敲碗要求鄉長提供拍照打卡的場所，今天鄉長將私藏秘境曝光，要讓更多民眾前往拍照打卡，消息一出民眾爭相前往拍照打卡，也讓這棵紅花風鈴木在當地造成一股轟動。
這棵盛開的紅花風鈴木坐落在埔鹽鄉南新社區，興安宮旁的小空地，多年前由在地企業無償提供給社區使用，在村長與當地居民努力下，將這邊打造成小公園，並下這棵紅花風鈴木，據村長表示這棵風鈴木歷經波折，好不容易才存活下來，現在盛開確實得來不易。
南新村長施正賀表示，10年前因為農村在生計畫，申請經費種植許多綠美化植物，當時種下兩棵紅花風鈴木，其中一棵在8年前因為蘇力颱風被應聲吹倒，僅留下另一棵被吹歪的紅花風鈴木，從種植到現在花況都不如預期，上周樹上突然爆開滿滿的紅花，吸引許多民眾前往打卡拍照。
埔鹽鄉長許文萍表示，感謝在地企業家無償提供土地，也要謝謝村長這麼用心照顧，今年開得特別漂亮；前來拍照的民眾表示，昨天看到鄉長臉書特地從鹿港跑過來拍照，找了一下才找到秘境，隱身在社區裡面，現場看感覺更好，今天也拍了很多照片，要趕緊回家跟親友分享。
(中時 )
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