新冠肺炎疫情席捲韓國，韓國今（25）日再新增60病例，累計境內確診數上升至893例、並已9死。疫情蔓延也衝擊航空業，韓國航空公司除了紛紛停飛傳出疫情相關國家和地區的國際航線之外，大韓航空表示已有一名空服員確診，目前已緊急關閉在仁川的辦公室，但至於空服員所屬航班與感染途徑則未進一步說明。

據路透社報導，南韓疾病控制與預防中心通知，大韓航空旗下一名空服員檢測呈現陽性，目前作為機組人員簡報用的仁川的辦公室也已暫時關閉，以執行檢疫工作。不過報導並未說明該空服員所屬航班，感染途徑也須進一步調查。

此外，由於南韓疫情蔓延，韓航空公司紛紛停飛傳出疫情相關國家，大韓航空決定暫時停飛仁川－香港，還有仁川－臺北的航線，分別直至2月28日和27日。而韓亞航空也將從2月26日到3月28日，暫停直飛仁川－高雄，和仁川－台中（3月16日至28日）的航線，目前還在考慮停飛香港航線。

至於有意見指出政府應該將限制入境範圍擴大至大陸全境，但韓中央應急處置本部副部長金剛立指出，現有限制入境措施保持不變，也就是仍保持限制來自大陸湖北省的外國人入境，大陸其他地區入境者也需接受入境檢查，並14天內每天向防疫部門申報身體狀況。

(中時電子報)