新冠肺炎疫情重創觀光業，飯店業者紛紛提前推出超優惠的住房折扣專案，挽救急跌的住房率，新竹豐邑喜來登飯店更全國首創推出「日租辦公室」專案，將客房提供商務人士做為日間辦公、小型商談空間，讓閒置客房充分利用。

新竹豐邑喜來登飯店表示，自今年新冠肺炎爆發以來，平均住房率約從55%，下降至35%，為了能夠充分利用閒置客房，符合竹科商務客層需求，規劃將原本未出售的閒置客房，提供給有辦公需求的商務人士每天上午8點至下午6點，租用客房作為個人小型辦公室，每次2,500元，鎖定竹科相關的個人辦公、小型會議需求。

這項專案並且提供內含紙、筆等會議用品、瓶裝水、咖啡、茶包等的「會議事務包」，並附贈一份「精選午餐餐盒」供應輕食、西式、日式或中式四選一餐盒，但不提供整房、清潔服務及沐浴相關備品。

此外，因應疫情對於消費者用餐環境的改變，在餐飲部份提供五星團隊外燴服務，提供下午茶、雞尾酒會、午晚餐自助餐的客製化到府服務，另與Uber Eats配合美食外送，推出超過30道單點美食及合菜套餐，宅在家裡也能享用五星美食；人氣餐廳「采悅軒中餐廳」為配合小家庭用餐需求，調降包廂低消，並機動調整會議室做為專屬包廂，提供安心用餐、不受打擾的空間。

(工商 )