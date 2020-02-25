湖北省委書記、省疫情防控指揮部指揮長應勇，24日主持召開指揮部工作會議時指出，當前湖北省疫情防控出現一些積極變化，但同時也要清醒看到疫情形勢依然嚴峻複雜，要繼續把疫情防控作為全省頭等大事和最重要工作，堅決克服麻痹思想、厭戰情緒、僥幸心理、鬆勁心態，堅持節奏不變、力度不減、尺度不鬆，繼續咬緊牙關，瞄準關鍵突出問題，及早穩定局勢、扭轉局勢。

他強調，要緊緊扭住城鄉社區防控和患者救治兩個關鍵，切實做好流行病學調查、織密織牢社區防控網、開展拉網式篩查甄別、繼續嚴格管控離漢離鄂通道。

武漢24日上午發佈有條件解除封城通知，但4小時後又宣告上午通知無效，繼續封城。

此外應勇還指出，要強化隔離點和方艙醫院救治功能，加強對輕症患者醫療干預，強化專家團隊對危重症患者一對一救治，切實降低死亡率。以及要千方百計打好後勤保障戰，全力支持省內醫用物資企業擴產增能，著力破解部分醫療設備短缺難題，在保障醫護人員需求前提下推動防護物資向基層一線工作人員傾斜。

應勇又指，針對城市持續嚴格封控的情況，要盡快落實好生活供應保障相關措施，加強市場供給，優化配送方式，確保生活必需品量足價穩，讓群眾看得到變化、感受到實惠。

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