消息指出，大陸手搖飲品牌奈雪的茶計劃最早2020年在美國進行IPO，融資4億美元。

目前奈雪的茶已完成兩輪融資，投資方均為偏重大消費的知名機構如天圖資本。最新披露的融資是在2018年3月，當時奈雪的茶便已以人民幣（下同）60億元估值的獨角獸姿態，躋身新式茶飲第一梯隊。

其實早在2019年8月就有消息稱，奈雪的茶近期已與投行接觸，有意於2020年赴美上市。當時，奈雪的茶方面的回應是，短期內無上市打算，一直在「修煉內功」，做團隊、供應鏈建設和科技化打造。

2019年以來，奈雪的茶不斷努力，開始嘗試進軍酒水業，開起酒吧奈雪酒屋（Bla Bla Bar）。目前，已在北京、深圳、南通、重慶等開出數家門店。

截至2019年末，奈雪的茶已在全國已開出230餘家門是，涵蓋35個城市，一線城市已相對飽和，下一步將深挖二三線城市，並企圖進軍海外市場。

(工商 )