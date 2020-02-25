瑞基（4171）在新冠肺炎病毒檢測試劑開發上取得重大進程，已成功開發出適用於實驗室使用的qPCR（Real-Time PCR）試劑，以及適用瑞基POCKIT平台使用的iiPCR系列試劑。

瑞基新冠肺炎病毒檢測試劑是採用WHO與美國國家生物資訊中心（National Center for Biotechnology Information, NCBI）及全球共享禽流感數據倡議組織（Global Initiative on Sharing All Influenza Data, GISAID）基因庫所公佈的新型冠狀病毒基因序列之特異性基因片段進行設計，其專一性與靈敏度與WHO所公告的建議檢測方法一致。

qPCR試劑可搭載一般實驗室儀器檢測使用；iiPCR系列試劑將搭載瑞基儀器POCKIT系列使用。瑞基POCKIT儀器擁有微型輕便，簡易操作等特性。2018年成功開發並獲得CE-IVD認證之POCKIT Central儀器，更將萃取與檢測合而為一，sample-in-result-out的設計，只需將樣本置入，85分鐘後即可得知檢測結果，視為防疫一大利器。

瑞基表示，目前除積極擴充試劑產品外，也積極與國際知名學研機構合作，在國際期刊發表多篇論文，累積公信力。平台系統於2014年獲選列入美國國家級實驗室（PNNL）出版第一防線生物偵測技術指南，為亞洲第一家被列入可提供現場PCR檢測系統的生技公司；2017年亦獲得世界糧農組織（FAO）越南分部推薦，用於活禽市場疾病監控，此後FAO亞洲多國分部持續訂購非洲豬瘟與禽流感相關產品；2019年更獲沙烏地阿拉伯環境水利農業部（MEWA）青睞，運用POCKIT系列平台於邊境防疫。

面對新冠肺炎疫情爆發，瑞基表示，開發的檢測試劑，搭配瑞基POCKIT平台的特性，能靈活運用於現場或是各型實驗室使用，期能在新冠肺炎防疫上盡一份心力。

(工商 )