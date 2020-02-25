濁水溪以南的代銷龍頭上揚國際建築團隊，去年賣出350億元的房子，是創業12年來的新高，銷售戶數達3,000戶，則是全台第一，今年銷售目標衝向500億元，並且首度仿效「寶佳模式」，開放各地精英加盟，將在3年內，達到20家加盟規模，揮軍北部房屋代銷市場。

上揚國際建築團隊董事長林聰麟25日指出，上揚國際2019年總共賣出3,000戶的房子，「是全國賣出房子最多的代銷公司」，但是，公司代銷佣金的收入，跟國內北部的代銷龍頭相差無幾，主要是北部代銷的單價高，因此，北部代銷賣出的戶數，自然比上揚國際建築團隊少。

林聰麟表示，上揚國際2019年賣出3,000戶房子的總金額，大約350億元，比2018年的230億元，大幅成長約52.17％，今年的銷售目標仍然設定在500億元。

他說，今年在南台灣的銷售，產品鎖定總價1,000萬元以內，坪數60坪以下的住宅為主，「超過這2個數字門檻，成交機會相對較低」，儘管面對大陸「新冠肺炎」（COVID-19）的衝擊，近來成交率少了大約50％，不過，首購宅、以及指標建案，仍然大有斬獲，最明顯的例子是「河堤世界」地上權住宅，「假日看屋人潮，還是滿滿的」。

林聰麟表示，自己從事代銷20多年，2008年自行創業迄今，曾經遭遇SARS事件，當時銷售的城揚一個鳳山建案，廣告戶每坪8.8萬元，現在的中古屋行情，每坪還是超過20萬元，因此，他相信，此次的「新冠肺炎」疫情，影響只是短暫的，預估最慢3到6個月就可回復，屆時，遞延的買氣也將爆發。

他強調，「新冠肺炎」疫情也是上揚國際建築團隊，擴充版圖的良機，除了鼓勵高雄和台南既有的高階主管「內部創業」之外，也將首度開放加盟，這些內部創業的主管，都將是加盟對象。

此外，台中、新竹、桃園、新北、以及台北市的代銷精英，也將是上揚國際建築團隊，將要網羅的對象，林聰麟指出，希望在未來3年，至少迎進20個代銷加盟公司，跟上揚國際一起打拼，藉由「寶佳模式」，上揚國際建築團隊也將正式從高雄、台南、台中，跨越濁水溪，揮軍北部代銷市場。

林聰麟表示，上揚國際建築團隊去年接手的代銷總額超過1,000億元，今年在尚未啟動加盟之前，迄今已有600億元的新建案，加入銷售行列，其中，大約有400億元將在三二九檔期開打，90％是總價1,000萬元以內，坪數60坪以下的住宅產品，5％是辦公大樓，5％為中高價位住宅。

(工商 )