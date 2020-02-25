新北豪宅市場量縮價跌，目前總價逾6000萬元的豪宅成交量僅約2014年的不到四分之一，7字頭以上價格幾乎絕跡，新北市2019年十大豪宅中以淡水「天境ellipse360°」每坪84.4萬元居冠，另有板橋「橋峰」站上7字頭，此外，十大豪宅也僅勉強站上6字頭大關。

根據台灣房屋調查新北市2019年十大豪宅，淡水小坪頂豪宅「天境ellipse360°」由建商南國建設以二家投資公司名義自家人各買回一戶，每坪84.4萬元為去年新北市豪宅新高價，而過去的新北豪宅王「橋峰」去年4月則有每坪71.8萬元成交價居第二名，此外中和「遠雄香榭園」、新店「合環御寶」與「國泰雙璽」各以約每坪67~69萬元，分居三至五名。

台灣房屋智庫經理陳炳辰表示，新北市豪宅在2013年衝上高點，當年新板特區包括「橋峰」、「東方富域」都有高樓層戶9字頭成交價，近年僅2017年曾出現「巴黎16區」以90萬成交2樓戶，整體新北豪宅市場成交價能達7字頭就算頂尖高價，甚至高端豪宅產品的單價已不如台中豪宅群。

根據實價登錄統計，近年來新北市總價逾6,000萬元豪宅市場的交易件數，2019年僅約60件，為2016年的一半左右，甚至不到2014年的四分之一，尤其過去五大熱區板橋、新店、中和、淡水、林口，高總價住宅動能明顯衰退。

陳炳辰表示，過去景氣熱絡建商大推豪宅產品，交屋挹注交易量，如今新北市場主流改變，高資產群族選擇在新北精華地段、高端房產置產熱度不再，高資產客群轉進性價比更高的台北市，也是新北豪宅市場下探的原因之一，過去豪宅市場有「區域群聚」的效應，如今多屬個案表現，若社區具高知名度、指名度，即使價格下修也相對具支撐性。

(工商 )