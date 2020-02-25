櫃買中心今（25）日表示，預計於3月2日召開上櫃審議委員會，審議亞洲藏壽司公司（2754）申請上櫃案。

亞洲藏壽司公司主要從事日式迴轉壽司連鎖餐飲業，申請時資本額3億7,873萬元，董事長為西川健太郎，推薦證券商是元大證券及中國信託證券。

亞洲藏壽司公司107年度之營業收入為14億3,591萬元，稅後淨利為1億717萬元，每股盈餘為3.38元。108年前三季之營業收入為14億6,346萬元，稅後淨利為9,627萬元，每股盈餘為2.57元。

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