櫃買3／2審議會 討論亞洲藏壽司上櫃案 16:112020/02/25 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（25）日表示，預計於3月2日召開上櫃審議委員會，審議亞洲藏壽司公司（2754）申請上櫃案。 亞洲藏壽司公司主要從事日式迴轉壽司連鎖餐飲業，申請時資本額3億7,873萬元，董事長為西川健太郎，推薦證券商是元大證券及中國信託證券。 亞洲藏壽司公司107年度之營業收入為14億3,591萬元，稅後淨利為1億717萬元，每股盈餘為3.38元。108年前三季之營業收入為14億6,346萬元，稅後淨利為9,627萬元，每股盈餘為2.57元。 (工商 ) #亞洲藏壽司 #營業收入 #稅後淨利 #每股盈餘 #櫃買 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買今董事會通過三竹資訊及昇佳電子兩公司上櫃案 17:372020/02/21 財經 中小型題材股輪動攻堅 櫃買周K連三紅 04:102020/02/22 證券．權證 尖點配息1.2元 疫情成Q2營運變數 04:102020/02/22 證券．權證 上海銀 穩居金融股王 04:092020/02/23 證券．權證 櫃買指數 挑戰新冠缺口 04:102020/02/24 證券．權證 三竹、昇佳 上櫃案過關 04:102020/02/24 證券．權證 新晶投控2／27上櫃 頂晶科同日終止買賣 04:102020/02/24 證券．權證 《股利-其他電子》朋億去年每股盈餘14.65元，擬配息10元 10:172020/02/25 財經 《國際產業》業績超預期＋拉攏股東對抗全錄，惠普盤後大漲6％ 11:252020/02/25 財經 《其他電子》後市外資看讚，鴻海開低翻揚 11:422020/02/25 財經 財經熱門新聞 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 裁員風暴狂襲！線上旅遊平台Expedia砍3千人 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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