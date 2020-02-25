資訊系統、投資絕對不能中斷。因應新冠肺炎疫情升溫，壽險業第一家採取行動是國泰人壽，已在20日啟動異地辦公，首波是資訊部門，確保相關投保、保戶資訊不能出問題，投資、財務及風險管理部門則是25日開始分開辦公，其他所有部門則是3月5日開始，全數分兩地辦公。

富邦人壽則表示，為了確保保戶服務不中斷，將自3月2日開始，先從保戶服務、資訊部門等先展開異地辦公，其他部門將視國內疫情發展及政府措施，迅速因應。

金融業管理國人70~80兆元的資產，金管會要求金融服務不能中斷，除了銀行紛紛展開異地辦公，有7兆資產及數百萬名保戶的國泰人壽更是要確保所有服務、投資不能中斷，早在20日就已開始啟動異地辦公，首波是資訊部門先分開二棟大樓辦公。

第二波則是今（25）日啟動，包括掌管龐大資金部位的投資部門，財務部及風險管理部，都是分開二棟大樓辦公，除了仁愛路國壽總部外，如信義安和大樓亦是另一棟異地辦公區，員工也可以申請在家辦公，減少人際傳染機會；3月5日之後，國壽所有部門都要分二地辦公，以備緊急狀況出現時，有備援人手，部門不至於因為疫情擴散或人員隔離而無法運作。

其他壽險公司亦表示，已備妥異地辦公方案，並已進行演習及資訊串接，但仍要視疫情發展，決定各式因應方案。

(工商 )