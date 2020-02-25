基富通今年打出全年度債券、配息、平衡基金單筆申購0手續費的「皆大歡息」優惠活動，獲得投資人熱烈迴響，基富通表示，以2月平台單筆申購狀況來看，國人最喜愛的配息基金仍是申購大宗，配息與不配息基金的申購占比為六比四。

基富通表示，進一步觀察各類型基金，債券及平衡基金申購比重分別為45％及21％，合計超過6成；但值得一提的是，儘管市場震盪加劇，但申購股票的投資人也不少，占比亦有35％的水準，與一月份的表現相當，顯示投資人的風險偏好受近期疫情擴散的影響不明顯。

基富通總經理黃致淵認為，愈來愈多投資人透過基金平台做理財規劃，基富通也以提供「以投資人為出發」的平台功能為努力的方向，目前基富通客戶數已突破12萬人，為提供更貼近投資人的服務，今年基富通還將進行官網改版，給投資人更好的線上基金申購體驗，進一步達到推動基富通為全民的基金平台之目標。

(工商 )