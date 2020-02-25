桃園1名陳姓男子（25歲）與林姓女子交往時，蒐集女方多張裸照，未料兩人在2019年7月感情生變，陳男竟在林女住處附近張貼其裸照，企圖讓林女家人、鄰居看到；甚至恐嚇將其裸照放到網路上，林女不堪其擾報警處理，桃園地檢署表示，目前雙方已達成和解，將陳男予以緩起訴處分。

起訴書指出，陳男與林女交往期間，自2018年11月至2019年4月間，時常要求林女傳裸照，也會在兩人視訊時截錄林女裸露畫面。沒想到2019年7月兩人感情生變鬧分手，陳男便將林女裸照張貼在其家門口、社區及車子擋風玻璃前，故意讓林女家人、鄰居等人看見。林男甚至還把視訊時竊錄下的畫面，與網路論壇網址一同傳給林女，恐嚇要將畫面上傳網路，供網友們一起「欣賞」。

林女不堪威脅，身心受創報警，警方偵訊時陳男坦承犯案，因兩人感情生變，才想用散布裸照的方式報復，事後陳男為此感到懊悔，寫下悔過書答應賠償林女損害。檢方認為，由於兩人達成和解，且陳男犯後態度良好，故判其緩起訴1年，需參加2場法治教育講習。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)