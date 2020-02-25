今有媒體報導指出，財政部公告3月將開放巴拿馬豬肉進口1700噸，質疑政府救豬價不力外，此時還放任進口豬肉毒害豬農，但農委會上午澄清，表示我國已連續16年未從巴拿馬進口豬肉，也從未核准該國豬肉進口。

農委會表示，我國在2004年與巴拿馬簽署台巴自由貿易協定，內容雖然包含巴拿馬生產的豬腹脇肉（五花肉）可用關稅配額的方式輸入，但目前國內僅核准巴拿馬牛肉與禽肉可進口，若巴國豬肉想要進口，還得另向我國政府申請，但雙方自由貿易協定簽約至今，巴拿馬都未曾向我國提出豬肉輸台申請案。

至於經濟部所公布的巴拿馬豬肉進口額度1700公噸，則是當年台巴雙邊簽訂自由貿易協定時，便約定基期年將給予豬腹脅肉1000公噸的配額，並將逐年調整50公噸，財政部將此公告則為年度例行公事，並非又開放單一新品項。

豬協秘書長張生金解釋，台灣從未從巴拿馬進口豬肉，經濟部的公告是自2004兩國簽FTA後所進行的例行公事，但事實上從未開放進口，且南美洲為開放市場，若對巴拿馬開放進口，其他如巴西、阿根廷等國的豬肉也都會進來，因此該消息應為誤傳。

(中時 )