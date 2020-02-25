樹林南園里發放狀況相當踴躍。（李培鈺提供／許哲瑗新北傳真）

南園里長李培鈺帶頭響應，民眾反映熱絡。（李培鈺提供／許哲瑗新北傳真）

土城廷寮里長李月娥與丈夫一起發水神，為里民服務。（李月娥提供／許哲瑗新北傳真）

南園服務團隊加入發放行列。（李培鈺提供／許哲瑗新北傳真）

旺旺集團2月起免費提供水神抗菌液供民眾使用，由里長代為領取與發放，數天來好評不斷，各地索取狀況相當踴躍，有的里長自製號碼牌維護排隊秩序，有的里長自掏腰包購買抗菌液加碼發放，也有里長出動全家大小協助發放，為搬運水神閃到腰也不喊累，紛紛直呼「很開心有機會與旺旺集團合作做公益！」

新北市土城廷寮里長李月娥表示，廷寮里除了里長和志工負責發放外，他的丈夫身為前任里長，也特別共襄盛舉，一同加入發放水神行列，為了維持領取秩序，她透過廣播提醒里民領取時間，提前規畫排隊動線，往往數十分鐘內水神已被一掃而空，民眾反映相當熱絡。

李月娥說，日前丈夫為了搬運水神，不小心閃到腰，所幸休息後並無大礙，反倒很開心能與旺旺公司合作，為里民的健康盡一份心力，此外廷寮里里辦公室、活動中心常有里民聚集寒暄，里內志工也利用水神抗菌液，定期清潔與消毒里內環境，提供里民更乾淨、更有保障的活動場域。

「我本身就是愛用者！」新北市樹林區南園里長李培鈺說，南園里人口高達1萬6000多人，是樹林地區第二大里，大大小小超過30個社區，疫情延燒下口罩嚴重不足，早讓不少里民戒慎恐懼，這次得知旺旺公司要發放水神抗菌液，她第一個帶頭響應，正因為她從孩子還年幼時，就開始使用旺旺水神液清潔，深知功效之好，很高興有機會推薦給里民使用。

李培鈺說，由於一箱一箱的水神很重，若單憑一己之力很難進行，在南園服務團隊志工邀集之下，10多位的壯丁加入協助搬運，她更自掏腰包，到水神公司購買5000元的抗菌液加碼發放，並在里內各個社區的電梯內，準備裝有水神抗菌液的噴槍，提供里民隨時消毒，希望能與旺旺集團攜手，共同為台灣抗疫盡一份心力。

(中時 )