大馬鬼才黃明志（左）受邀為高雄創作MV，今天與高雄市長韓國瑜（右）對談。（柯宗緯攝）

新冠肺炎疫情升溫，重創高雄觀光產業。高市府推動「安心旅遊 高雄無憂」搶救觀光大作戰，邀來大馬歌手黃明志創作《來高雄走走》自導自演MV，今（25）日與高雄市長韓國瑜合體拚觀光，宣傳記者會卻出現小插曲，黃明志因拍攝MV，路途遙遠大遲到，讓韓國瑜枯等50分鐘，讓活動稍嫌美中不足。

今天記者會表定下午2時30分開始，韓國瑜今天提早5分鐘到場，現場大批媒體也守候，結果黃明志卻直到下午3時15分才到場，令在場媒體乾等。黃一到場就連忙致歉說，對這邊有點人生地不熟，去了很多偏遠的景點，花了一些交通時間，MV很稀奇古怪要先保密。韓則沒有對於黃遲到多說什麼，反而笑臉與黃對談。

黃明志透露，到很多高雄景點去勘景，有山、有海、有人情，到茂林部落感到蠻感動的，那邊朋友很熱情，「文法要仔細聽，才聽得懂在講什麼」，韓國瑜問說，「你有沒有看到那邊的頭目，大公主20歲，二公主18歲」，黃笑說「你都認識喔？」

黃明志對高雄小吃也印象深刻，直說「白糖粿」很有小時候的味道，在拍MV過程很累，吃完很幸福的感覺，重新提起精神拍攝。韓國瑜直說，西方有米其林，高雄美食也想訂出標準，凸顯出美食優點。

黃明志也爆料，跟高雄的因緣早在他出生前就有了，他去左營龍虎塔取景，在場拍照後傳給媽媽，結果媽媽回傳一張照片，他還在媽媽肚子裡時，爸媽一同到龍虎塔遊玩的合照，「所以我在還沒出生，就來過高雄」。韓國瑜說，《漂向北方》點閱率創下破億，也希望這次MV能締造超高點閱率成績。

觀光局長邱俊龍表示，這次借重黃明志的高人氣與知名度，為高雄量身打造高雄觀光主題曲，沒有設限MV如何拍攝，除拍攝愛河、中央公園、旗津、蓮池潭、六合夜市、鳳山等熱門地點，更深入東九區的茂林、美濃、岡山等地，這首MV《來高雄走走》預計3月底上線。

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(中時 )