《日股》日經指數收跌3.34％，創14月最大跌幅 16:142020/02/25 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓、義大利與伊朗的新型冠狀病毒疫情急速升高，令投資人擔心該新型肺炎恐將演變成全球大流行的傳染病，對全球經濟的衝擊可能遠超出原先預期，周一亞洲股市與隔夜美股三大指數重挫，道瓊指數更跌逾千點。 周二日股在周末長假後上演補跌行情，終場日經225指數收跌3.34%，為22,605.41點，創下4個月新低，並創下14個月來最大單日跌幅。東證一部指數收跌3.33%，為1618.26點，98%的成份股都收黑，創下逾兩年來的最大比例。日本國內疫情未見緩和跡象，亦為大盤帶來壓力。 (時報資訊) #日股 #日經225 #東證一部 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》憂疫情升高，日經指數早盤跌0.28％ 12:162020/02/21 財經 《日股》憂新冠疫情升溫，日經指數收跌0.39％ 15:572020/02/21 財經 日韓疫情急速擴散 港股收跌300點 16:532020/02/21 財經 在岸價人民幣收跌223點 逾兩個月新低 19:192020/02/21 財經 《日股》天皇誕辰紀念日補假，日股休市 08:352020/02/24 財經 滬指午盤收跌10點 深成指升80點 12:232020/02/24 財經 港股午盤收跌404點 跌破百日線 13:022020/02/24 財經 《港股》憂疫情擴散全球，恆指收跌1.79％ 16:482020/02/24 財經 日本新冠疫情升溫 日股基金績效幾全墨 17:162020/02/24 財經 《日股》憂疫情擴散，日經指數一度跌近5％ 12:332020/02/25 財經 財經熱門新聞 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 裁員風暴狂襲！線上旅遊平台Expedia砍3千人 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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