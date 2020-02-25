南韓、義大利與伊朗的新型冠狀病毒疫情急速升高，令投資人擔心該新型肺炎恐將演變成全球大流行的傳染病，對全球經濟的衝擊可能遠超出原先預期，周一亞洲股市與隔夜美股三大指數重挫，道瓊指數更跌逾千點。

周二日股在周末長假後上演補跌行情，終場日經225指數收跌3.34%，為22,605.41點，創下4個月新低，並創下14個月來最大單日跌幅。東證一部指數收跌3.33%，為1618.26點，98%的成份股都收黑，創下逾兩年來的最大比例。日本國內疫情未見緩和跡象，亦為大盤帶來壓力。

(時報資訊)