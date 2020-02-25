廣達（2382）集團旗下全球資料中心解決方案提供者雲達科技（Quanta Cloud Technology, QCT）表示，面對5G浪潮，雲達早已提前到位，與合作夥伴及客戶共同執行多項專案，以應對未來的複雜挑戰。成果包含去年發表的日本樂天雲端原生行動網路（cloud-native mobile network）做出更新、提出ORAN中央單元/分散單元（Open RAN DU/CU）解藕式架構，以及與中國移動合作一項基於ONAP（Open Network Automation Platform）機器學習的資料湖泊計畫。

雲達相信5G革命正在發生，而5G發展與增強型行動寬頻通訊（eMBB）、超可靠度和低延遲通訊（uRLLC）、與大規模機器型通訊（mMTC）等應用情境密不可分。並與Altiostar、Baicells、Radisys、ASTRI、Altran等合作夥伴攜手實現網路功能虛擬化架構，協助電信營運商由傳統電信機房轉型為NGCO 5G資料中心，加速實現新服務。

雲達提供客戶完整的5G端到端硬體產品與解決方案，涵蓋本地通用客戶端設備（on-premise uCPE）、邊緣運算（edge computing）、5G新無線電（5G NR）和5G核心網路（5G Core），以及服務保證與應用等。鑒於5G將於2020年起開始大幅部署，雲達專注於打造未來基礎架構，以期即刻實現先進技術，提供具備雲端原生架構以及雲端AI功能的解決方案給電信營運商與企業使用者。

雲達已經為日本樂天行動網路公司設計及打造行動網路基礎架構。依照樂天行動網路公司對中央資料中心及邊緣資料中心的不同需求而進行建置，目前已進展至邊緣運算第二期的Edge POD和Micro POD建置。在硬體之外，雲達也發展出自家軟體Quanta Service Tool以簡化基礎架構軟體的更新，並設計出一項維修程式，在雲達工廠中即可完成整機櫃解決方案的整合與驗證。

雲達科技總經理楊麒令表示：「雲達致力於發展可行的技術，協助企業更新資料中心與基礎架構，以享受5G所帶來的即時性效益，透過善用自家5G科技優化的先進平台以及合作夥伴的生態系，我們成功打造出能協助企業的端到端解決方案」。

Intel無線核心與網路部門副總裁Alex Quach表示，將雲端技術延伸至5G和邊緣將會是下一階段網路轉型的重點，透過與雲達等合作夥伴進行強大的生態系統協作，第二代Intel Xeon可擴充處理器與OpenNESS等開源軟體的結合已逐漸將邊緣運算落實為可供企業用戶使用的選項。

樂天行動網路公司技術長Tareq Amin表示，在雲達等業界領先全球夥伴的支持下，樂天行動網路公司正在改變行動網路的設計與營運方式，我們借重雲達在設計雲端原生基礎架構的經驗和在系統整合及服務上的專業，成功做到了網路轉型。

(時報資訊)