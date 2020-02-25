訊連(5203)今天召開法人說明會，由於訂閱制收入效益顯現，加上轉投資玩美移動虧損大幅收斂，帶動2019年稅後淨利3.8億元，是4年來最高，每股盈餘4.53元，年增16.8％。

訊連2019年營收14.55億元，年減8.5％，主要轉訂閱制影響，稅後淨利3.8億元，年增15.5％，每股盈餘4.53元。其中，第4季營收4.01億元，年減2.5％，顯示訂閱制到年底表現越來越加，營收減幅在縮小，單季稅後淨利0.92億元，年增14.8％，每股盈餘為1.09元。

董事長黃肇雄表示，轉投資的玩美移動2019年第4季正式獲利，訊連認列0.35億元投資收益，相較2018年虧損0.1億元大幅增加，2019年全年僅認列損失0.09億元，較2018年全年認列虧損1.58億元明顯收斂，今年預期還是在成長趨勢上，訊連2020年有望在玩美移動的投資上產生獲利貢獻。

訊連2019年營收比重來看，PC-Create（B2C）占比28％、手機等APP占比近10％、人臉辨識占比約1％、PC OEM、ODD軟體營收占比62％。

其中，PC-Create（B2C）在2019年營收年減26％，營收由於轉訂閱制，衰退是預料中，但整體表現超過預期，主要原本預估年底訂閱制戶數可以達到5.8萬人，但實際達到6.1萬人，又有91％訂閱戶採年租，續約率也達到三分之二的預定目標。黃肇雄認為，今年預期營收會轉正成長，而且還強勁成長。

手機等APP在2019年營收年成長64％，去年底推出iOS版本，開始投入廣告行銷，預期今年營收成長可期。

人臉辨識2019年簽訂的合約約0.5億元，2019年多數還沒入帳，今年1月認列0.2億元，是帶動1月營收年增27.4％因素之一。黃肇雄表示，2020年人臉辨識掌握度仍不高，主要等待法規通過，必須等法律規範清楚，避免侵犯隱私，但市場很大，未來兩三年來看，營收成長依舊大有可為。

PC OEM、ODD軟體等去年營收衰退10％，但比重仍達62％，今年因為其他三大產品都會成長，這部分產品比重還是逐漸衰退，占比預期降至5成以下。

訊連2019年全年研發費用3.7億元，其中，第4季占了1.05億元，年增17.2％，2019年研發人員成長2成，2020年研發人員會持續增加1成，費用跟著增加。黃肇雄表示，今年還是會在研發及行銷這部分加大力道投資，為訊連轉型擴大規模。他指出，訊連從2019到2021年花三年轉型，2019年是最辛苦的一年，2020年乘勝追擊，因此是加大投資力道的一年，2021年會看到更多成果，目前對公司營運維持正面看法及預測；訊連第二個三年規劃從2022年到2024年，還會更為精彩。

(時報資訊)