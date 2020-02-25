作為神達(3706)集團負責發展智能服務、智慧製造與後勤管理營運支援的神達電腦，積極導入ISO 27001資訊安全管理系統驗證並於108年12月順利通過，今日(2/25)舉行授證儀式，由SGS台灣暨東北亞區資深副總裁黃世忠頒發證書，神達投控暨神達電腦總經理何繼武先生領證。

ISO 27001是國際間認可的資訊安全標準，幫助組織建立一套用於實施、操作、監控、審查與改進的資訊安全管理流程。神達為提供設計研發、製造、測試、組裝、行銷及服務的跨國集團，據點與客戶遍及全球，所有的資訊活動由總部資料中心統籌管理，加上行動化管理已經是趨勢，更加突顯資訊安全防護的重要性。

總經理何繼武表示：「現今的IT技術已經讓我們實現了全球化、更有效率與便利的管理，但同時帶來了重大的風險，為評估資訊管理作業流程可能遭遇之風險，持續進行改善並有效減少風險發生，確保客戶資料安全、妥善保護各項營運資訊，並達到企業營運不中斷的目標，我們上下一心積極投入ISO 27001的輔導與驗證流程，很高興總部資料中心獲得ISO 27001的認證，向我們的客戶與合作夥伴證明公司對於資安管理的實力與承諾，我們會持續推動更嚴謹的資訊安全防護網，確保研發、營業秘密以及相關資訊的安全，保障公司、客戶與相關利害關係人的權益。」

(時報資訊)