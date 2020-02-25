吳嫌撞倒警車後企圖逃逸，但仍遭逮捕。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

蕭員左腳小腿腓骨及脛骨骨折，仍在醫院休養。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

新北市新莊區52歲高姓男子及37歲吳姓男子昨(24)凌晨騎著偷來的機車，沿著新北大道七段一帶找尋犯案目標，準備敲破臨停汽車車窗竊取財物，2人賊頭賊腦的模樣正巧被巡邏員警看見，立刻上前盤查，不料吳嫌趁隙騎車逃逸，雖員警蕭世秉在追捕過程中，左腳小腿被撞成骨折，但他仍強忍劇痛將犯嫌壓制，訊後也依竊盜、妨礙公務罪將2人移送法辦。

據了解，吳嫌與高嫌為朋友，前日(23)深夜10時許，偷走新北大道七段某社區外2輛機車，並相約於昨(24)凌晨再度犯案，各別帶著車窗擊破器、騎著贓車，沿新北大道尋找目標。

新莊分局丹鳳派出所員警蕭世秉、許家揚昨執行巡邏勤務時，凌晨2時許在新北大道七段發現2人形跡可疑，便上前攔停盤查，不料2人見狀，立刻心虛地加速逃逸，雖高嫌很快就被警方壓制，但吳嫌仍亡命狂飆。

過程中，員警蕭世秉與吳嫌飛車追逐數百公尺，雖到壽山路時，成功將吳嫌攔下，不料他竟突然來個大迴轉，衝撞警用機車，害蕭員遭車輛壓倒在地，而雖負傷在身，蕭員仍奮勇飛撲犯嫌，將他壓制逮捕。

支援警力到達時，在2人車上起出竊取車輛的犯案工具，經訊後，將2人依竊盜、妨礙公務罪嫌移送法辦，受傷的蕭員經送往林口長庚醫院診治後，左腳小腿腓骨及脛骨有骨折情形，無生命危險，但仍需休養數日。

(中時 )