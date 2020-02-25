2月28日和平紀念日連假即將來臨，台中市政府勞工局表示，依《勞動基準法》規定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，雇主均應依法給假並給薪，如因工作需要，要求勞工當日出勤，除應徵得勞工同意，也應加倍發給工資，或可事前與勞工協商調移國定假日至其他工作日。業者如違反相關規定，依法可處2萬元至100萬元。
勞工局指出，國定假日可經勞資雙方協商同意與其他工作日對調，經調移後的原休假日（即紀念節當日）已成為工作日，勞工於該日出勤工作，不生加倍發給工資問題，但若雇主使勞工於調移後的休假日出勤者，工資應加倍發給。
勞工局長吳威志舉例，雇主與勞工阿成協商將2月28日(和平紀念日)與3月10日(原工作日)對調，原2月28日已成為工作日，阿成於該日出勤工作，雇主無須加倍發給工資，但若雇主後於3月10日使阿成出勤，因該日已經調移成國定假日，雇主應依法加倍發給當日工資。
吳威志提醒，按日或按時計薪的部分工時勞工，雖其工作態樣不一，也適用《勞基法》休假規定，事業單位如違反規定，依法可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名，請務必遵守相關規定。
(中時 )
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