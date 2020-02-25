短期住院也需要照護。南山人壽25日表示，首度推出短期照護保單，依被保險人住院天數給付住院看護、出院短期照顧、術後出院短期照顧加值給付金等，最高給付日額3千倍，以分擔家人照護的壓力。

生病住院仍是需要有人在旁照護，因應日常需要及緊急呼救等，南山人壽表示，據調查國人住院照護的方式，有31.9％都是家人輪流照顧，18.7％是請全天的本國看護，另外有17.7％是由一位家人全天照護，15.8％是日夜各一位家人輪值，其他也有看護與家人輪流。

但隨著少子化、小家庭化，生病住院能輪班的家人也越來越少，可能需要家人請假陪整天，或要請全天的看護，一天要2~3千元，家人若請假，除了工作收入減少外，也面臨不知如何看護的壓力。

因應這種短期住院的看護需求，南山人壽首度推出特別增加骨折短期照護金、與一般短期照護的終身健康險，10年或20年繳費，保障到99歲，依住院天數給付日額的住院照護金、出院照護金、出院短期照護加值金等，即在一般住院日額保險外，可再增加短期住院照護金，用來彌補家人請假照護或請看護工的費用。

如很多癌症手術住院及出院後都需要看護，保戶可以由住院日額、實支實付及癌險等來支應住院及治療的費用，但若回家後仍需要請看護工照顧傷口，則南山的短期照護險，針對一些特定惡性腫瘤手術，有依住院天數給付7倍的保險金，亦可支應看護的費用。

南山人壽表示，這次推出的短期照顧保單，包含按實際住院天數為基礎所給付的住院看護保險金與出院短期照護保險金，用來填補住院期間聘請看護以及居家療養聘請短期照顧的支出；另考量術後出院需購置傷口護理用品的需求，設計術後出院短期照顧加值保險金，以填補護理用品購置或聘請護理專業照顧人力的支出。

至於短照險與長照險如何區分？南山人壽表示，短照險以住院為給付條件，但會排除30天等待期間內所發生的住院醫療；而長照保單必須符合長期照顧狀態且必須持續維持狀態超過90天免責期，才符合給付條件。

(工商 )