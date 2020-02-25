在中國信通院公布1月份大陸智慧型手機出貨量年減37％後，大陸投行中金25日發報告下調2020年中國智慧手機出貨量基準情形預測11％至3.48億部，反映新冠肺炎疫情影響。

該行指，疫情對手機產業鏈、半導體及面板廠商第二季業績有明顯影響。當中，對安卓（Android）品牌影響大於蘋果。

中金表示，疫情對華為影響最大，因其對中國市場依賴度高，加上Google Mobile Service缺失影響，料2020年華為全球銷量將年跌10％。

相反，該行料小米有望提升佔有率，主要受惠於線上銷售佔比高及歐洲市場佔有率提升，全年全球出貨量有望增長4％。

中金預計，大陸手機市場出貨量首季會大幅下降，第二季起將在5G換機的帶動下逐季向好。短期留意業績下修對相關股價影響，長期則看好小米等有望提升佔有率的企業。

中國以外市場方面，該行假設線下銷量不受影響，預計2020年全球智慧手機出貨量微增0.2％。

(工商 )