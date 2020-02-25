疫情不僅嚴重影響了企業復工，多家A股公司年報披露也因此延期。據巨潮資訊統計，截止2020年2月24日，共計266家滬深公司初次變更2019年報披露時間，其中229家延遲。

Wind數據統計顯示，截止2020年2月24日，僅有11家公司披露2019年年報，相對於2019年2月24日41家披露數據，大幅縮減。

作為此次疫情重災區，湖北省內上市公司年報披露所受影響正逐步顯現。財經報導，多家湖北上市公司受復工延期、交通封鎖、隔離等因素影響，審計師春節後無法進場，部分尚未更改年報披露日期的公司，考慮延期。

雖然目前大陸證監會已明確，難以在原預約日期披露2019年年報的，可申請延期至2020年4月30日前披露。但多位事務所合夥人及審計師表示，目前企業復工率不高，由於線下審計工作無法展開，4月底未必來得及，呼籲進一步延期。

對於一些主要業務或審計團隊在湖北的上市公司，大陸證監會副主席李超表示，將全面評估疫情影響再做安排，並做好和現有法律法規及相關規則的有效銜接。

(工商 )