新型冠狀病毒疫情在全球進一步擴大，A股個別發展。上證指數25日收跌18點，3,000點大關失而復得。市場交投持續熾熱，兩市成交合計升逾15％至人民幣（下同）1.42兆元，連續第5日突破兆元。

上證指數25日低開1.62％，早段反覆下跌，一度低見2,943點，挫87點或2.89％，午後跌幅收窄，全日收盤報3,013點，跌18點或0.6％，成交5,131.29億元。

深成指則反覆靠穩，全日收盤報11,856點，升83點或0.71％，最高見11,869點，升97點或0.82％；低見11,350點，挫422點或3.59％，成交9,021.87億元。

滬深300指數報4,123點，跌8點或0.22％；創業板指數報2,287點，漲23點或1.03％。

各類股個別發展，石油、水泥、電力股挫逾1％；鋼鐵、煤炭、金融股偏軟；半新股則漲近2％；房地產股漲逾1％；化工、有色金屬股靠穩。

(工商 )