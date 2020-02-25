台中市南屯精科樂活好宅及太平育賢一期好宅聯合招租申請期限，24日受理截止，統計南屯精科收件數1,339件及太平育賢1,454件。台中市政府住宅發展處25日表示，今年首推社會住宅線上申請廣受好評，有近5成案件採用，接續將辦理書面審查及文件補正作業，預計於4月23日以電腦抽籤方式，抽出正、備取名單。

住宅處表示，南屯精科及太平育賢一期社宅公告開放民眾申請的住宅單元，共有490戶，目前針對申請案件進行書面審查，由於審查合格件數均已超過出租戶數，將以公開、公平、公正的電腦抽籤方式，抽出正、備取承租戶。

另審查過程如發現相關文件缺漏案件，近期將以公文通知申請人補正資料，提醒申請人在期限內遞交，否則將喪失抽籤資格。

電腦抽籤訂於今年4月23日舉行，除電腦亂數程式，將送請資訊測試相關之第三方進行認證外，抽籤當日也會聘請律師見證，並進行現場直播，抽籤結果也會公布於住宅處網站，同時以公文通知申請人抽。

住宅處指出，南屯精科樂活好宅規劃於5月中下旬，開放中籤戶現場看屋及選屋作業，6月初完成點交及簽約公證；而太平育賢一期好宅配合工程進度，暫定8月底前，辦理現場看屋及選屋程序，10月初進行點交及簽約公證。

(工商 )