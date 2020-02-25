新冠肺炎疫情全球蔓延，影響已超過32國，各界都在尋求疫苗和解藥。有英國細菌學家，在印度恆河邊發現了一種能夠有效殺滅霍亂菌的病毒「噬菌體」（bacteriophage），讓習慣將屍體投入恆河中的村民免於霍亂威脅。包括紐西蘭的學者也認為，噬菌體療法或許能成為人類救星。

噬菌體是專門破壞細菌的病毒，因此許多科學家認為，它是未來的抗菌希望。(圖/網路)

民眾一般對印度恆河的印象，就是垃圾遍野與屍體漂浮，然而，許多人選擇來此沐浴甚至飲用所謂的「聖水」。據說，每天光是恆河岸邊70多個城鎮、3億多居民排入的生活廢水，就足以讓某些河段的大腸桿菌超標280倍以上，簡直就是細菌繁殖的溫床。

1890年初，恆河曾爆發過霍亂疫情，然而，沒多久後，霍亂竟然停了下來，一位英國細菌學家漢金（Ernest Hankin）對此感到好奇，認為恆河中必定有某種神祕物質能夠消滅病菌。但礙於當時醫療水準，漢金沒有找出原因，直到20年後，一位法國微生物學家戴列爾（Félix d'Herelle），終於證明河裡的神祕物質就是「噬菌體」。

法國微生物學家戴列爾。（圖／維基百科）

第一次世界大戰時，不少法國士兵患上痢疾，嚴重者連命都保不住，但有人卻拉完肚子就好了。戴列爾對此感到納悶，開始研究起士兵的排泄物，這才發現當中有某種神祕物質，正在殺死痢疾的病菌，正確來說是「吃掉」這些病菌，於是取名為噬菌體。戴列爾於是將微生物蒐集起來，注入患有痢疾的士兵體內，最後證實了他的想法，全部的士兵都恢復了。

專家揭恆河「噬菌體」曾滅霍亂，有望成人類救星（圖／Live Science）

根據紐西蘭梅西大學教授，亨德里克森（Heather Hendrickson）表示，噬菌體專以特定細菌為宿主，能夠進入細菌內部將其DNA注入，再複製出無數噬菌體副本，並注入溶菌酶，當細胞爆炸解體，噬菌體副本被釋放而出，重複無數次同樣過程，進而達到抗菌效果。

亨德里克森表示，曾有名患者因登山事故造成粉碎性骨折，卻因治療過程受到耐藥菌感染，一度被醫生判定只能截肢，沒想到後來竟靠著10天噬菌體治療而奇蹟康復。她表示，噬菌體的多樣性及靶向性是抗菌療法的新選擇，常被使用於戰場救援，但目前困難的點在於，噬菌體相當脆弱，且極容易變質，科學家們正研究如何安全培養、純化噬菌體，確保其不會對病人產生副作用，並且仍須進行更多研究，才能投入治療。

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(中時電子報)