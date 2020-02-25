高雄市消防局鳳翔分隊一輛水箱車13日深夜值勤遭搶黃燈的聯結車撞翻，造成1死4傷慘劇，被拋出車外的小隊長馮永昌當場殉職，另一名傷勢最嚴重的隊員賴統生顱骨骨折、腦幹受傷，至今仍昏迷，賴妻也在臉書上發文集氣，也透露5歲兒子想叫醒爸爸的天真舉動，令人相當鼻酸。

事發至今已13天，賴統生目前仍在加護病房救治中，昏迷指數6，尚未脫離險境。事發後，賴妻工作和醫院蠟燭兩頭燒，她也多次在臉書社團「我們消防家族」發文幫丈夫集氣，希望丈夫狀況可以盡快好轉。25日凌晨4時許，她也透露丈夫24日進行的右腳手術順利，不過因回家時間已晚，無法帶孩子到加護病房探望，沒想到5歲兒子的一句話讓她內心五味雜陳。

5歲兒子向媽媽表示要把手機帶過去給爸爸，賴妻反問兒子為什麼要把手機拿給爸爸，兒子回答「因為爸爸很會賴床啊，早上都會一直把手機鬧鐘按掉，然後就起床了」，一句話讓賴妻鼻酸，「我可愛天真的孩子，想用他自己的方式喚醒爸爸」，但賴妻也相當苦惱，若將孩子帶到床邊，但手機鬧鐘卻叫不醒賴統生，她該如何向孩子解釋？賴妻表示，「所以，我不能倒，所以，請大家撐著我，所以，請大家繼續用各種方式替統生打加油打氣」，最後她也向丈夫喊話，「快醒來，快回家，孩子等你，我等你」，並感謝網友給予的幫助與支持。

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(中時電子報)