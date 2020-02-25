海地員警昨天要求改善工作條件上街示威，過程中卻朝軍方總部攻擊引爆雙方槍戰，導致員警2死10多傷。為免衝突擴大，海地首都太子港今天封鎖主要連外道路，形同封城。

通往太子港（Port-au-Prince）的大街封閉，小巷則空無一人，使得太子港連外交通中斷。

政府昨天深夜則在聲明中表示，政府「懷著擔憂和難過的心情，看著太子港都會區特定交通要道壟罩在恐怖之下」，為避免「大流血...已決定取消嘉年華」。嘉年華原訂今天舉行。

軍方表示，總部昨天遭戴面具的槍手攻擊。「我們遭到包圍，我們置身各種形式的武器火力之下，攻擊步槍、汽油彈、催淚瓦斯。」

有的員警甚至搶走聯合國部隊的車鑰匙，用以封閉部分道路。

海地司法部發聲明譴責昨天的暴力事件，稱那越來越像針對總統摩依士（Jovenel Moise）的「叛變企圖」。

熟悉摩依士的消息人士告訴法新社，摩依士正致力籌組新政府，還說街頭秩序能否恢復取決於警方自己。

聯合國在海地的協調辦公室也「相當關切」昨天的「重大事件」，敦促抗議的員警避免升高暴力。

海地全國警察工會發布聲明要求員警回家。

(中央社)