大甲高中站將設置「反向式候車亭」，預計在下半年完工。（台中市公運處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲高中旁的中山路有8條公車路線行經，由於欠缺候車亭，民眾飽受日曬雨淋，市議員施志昌25日前往會勘。台中市公共運輸處表示，近期將進行設計發包，並依校方意見融入校園特色，預計下半年可完工。

施志昌表示，大甲高中旁中山路有8條公車路線經過，包括93、97、107、171、181、305（含兩條副線）、668及699路線，涵蓋海線就醫、就學、上下班以及往台中市區、高鐵或機場等多條路線，大甲高中成為周圍里民重要搭車處。

施志昌指出，由於公車站長年未設置候車亭，民眾候車飽受日曬雨淋，希望能增設候車亭。大甲高中校長蕭建華與家長會長江佳釧均表示樂觀其成，由於校內設有美術班，希望候車亭能融入學校及在地特色。

公運處處長陳文政表示，為考量人行道空間，設置將採「反向式候車亭」，增加無障礙通行，並依校方所提出方案，近期將進行設計發包，經費預計30至50萬元，預計在下半年完工。

(中時 )