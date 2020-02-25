美國航太總署NASA的數學家凱瑟琳‧強生（Katherine Johnson）於週一去世，享壽101歲。她的事蹟在2016年的電影《關鍵少數》(Hidden Figures)的呈現，終於為大眾所知。就如電影中的表現那樣，凱瑟琳對於NASA早期的載人飛行任務水星計畫(Project Mercury)，有著重要的幕後關鍵角色。

大眾機械(popular mechanics)報導，NASA局長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）今早在推特上發布了這一消息，並表示「強生女士的貢獻，幫助我們的國家擴大了太空探索領域，也為我們國家在有色人種的平權工作，打開了大門，使美國成為更好的國家。」

Our @NASA family is sad to learn the news that Katherine Johnson passed away this morning at 101 years old. She was an American hero and her pioneering legacy will never be forgotten. https://t.co/UPOqo0sLfb pic.twitter.com/AgtxRnA89h — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) February 24, 2020

「她作為數學家的奉獻精神，幫助人類登上月球，未來我們的太空人還有可能邁出更大的步伐，踏上前往火星的旅程。她是美國英雄，她的開創性遺產將永遠不會被遺忘。」

2015年，美國總統歐巴馬（Barack Obama），為凱瑟琳授予總統自由勳章，到了2016年，歐巴馬甚至在國情咨文中，引用了她的事蹟，作為美國探索精神的典範。

凱瑟琳‧強生於1918年，出生於西維吉尼亞州的白硫磺泉（White Sulphur Springs），很早就展現了對數字的熱情和愛好，高中畢業後就讀於能收黑人的西維吉尼亞州立大學，於1937年獲得了數學學位，不久後成為一名老師，開始在黑人公立學校任教。1939年，西維吉尼亞大學成立數學研究所，她回校深造，成為研究所三名黑人學生之一，也是唯一的女性。

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1953年，凱瑟琳前往美國國家航空諮詢委員會（NACA），擔任計算工作。她在那裡分析早期火箭彈道的數據與計算。4年後，受到蘇聯發射人造衛星的刺激，NACA改組為航空與太空總署NASA，凱瑟琳也成為太空任務組成員，擔任的工作就是環地球軌道的計算。

凱瑟琳計算了幾次飛行任務的軌道軌跡，包括美國第一位太空人艾倫‧謝巴德（Alan Shepard）於1961年進行的「自由7號」(Freedom 7)飛行任務。後來她成為NASA飛行研究部的第一位合著研究論文的女性。

當時，航太總署剛引進IBM的第一台電腦，以輔助計算，但是沒人知道這麼大的機器倒底靈不靈光，美國首位環地球航行的約翰葛倫(John Glenn )就表示對容易故障的電腦感到緊張，他表示希望由凱瑟琳來驗算，他還說「只要她說沒出錯，那我就準備好了。」

在水星計畫後，凱瑟琳開發了新的方程式，來幫助NASA的阿波羅計劃，這些方程式將幫助阿波羅的登月小艇與繞月太空船如何對接。之後，她還參與NASA的太空梭計劃和地球資源衛星。凱瑟琳在NASA服務了33年，1986年才退休，共發表了26項研究報告。

凱瑟琳的第一任丈夫詹姆斯·格布勒（James Goble）於1956年去世，兩人育有三個女兒。之後，她於1959年與詹姆斯·強生中校結婚。

(中時電子報)