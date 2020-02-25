美國航太總署NASA的數學家凱瑟琳‧強生（Katherine Johnson）於週一去世，享壽101歲。她的事蹟在2016年的電影《關鍵少數》(Hidden Figures)的呈現，終於為大眾所知。就如電影中的表現那樣，凱瑟琳對於NASA早期的載人飛行任務水星計畫(Project Mercury)，有著重要的幕後關鍵角色。
大眾機械(popular mechanics)報導，NASA局長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）今早在推特上發布了這一消息，並表示「強生女士的貢獻，幫助我們的國家擴大了太空探索領域，也為我們國家在有色人種的平權工作，打開了大門，使美國成為更好的國家。」
「她作為數學家的奉獻精神，幫助人類登上月球，未來我們的太空人還有可能邁出更大的步伐，踏上前往火星的旅程。她是美國英雄，她的開創性遺產將永遠不會被遺忘。」
2015年，美國總統歐巴馬（Barack Obama），為凱瑟琳授予總統自由勳章，到了2016年，歐巴馬甚至在國情咨文中，引用了她的事蹟，作為美國探索精神的典範。
凱瑟琳‧強生於1918年，出生於西維吉尼亞州的白硫磺泉（White Sulphur Springs），很早就展現了對數字的熱情和愛好，高中畢業後就讀於能收黑人的西維吉尼亞州立大學，於1937年獲得了數學學位，不久後成為一名老師，開始在黑人公立學校任教。1939年，西維吉尼亞大學成立數學研究所，她回校深造，成為研究所三名黑人學生之一，也是唯一的女性。
1953年，凱瑟琳前往美國國家航空諮詢委員會（NACA），擔任計算工作。她在那裡分析早期火箭彈道的數據與計算。4年後，受到蘇聯發射人造衛星的刺激，NACA改組為航空與太空總署NASA，凱瑟琳也成為太空任務組成員，擔任的工作就是環地球軌道的計算。
凱瑟琳計算了幾次飛行任務的軌道軌跡，包括美國第一位太空人艾倫‧謝巴德（Alan Shepard）於1961年進行的「自由7號」(Freedom 7)飛行任務。後來她成為NASA飛行研究部的第一位合著研究論文的女性。
當時，航太總署剛引進IBM的第一台電腦，以輔助計算，但是沒人知道這麼大的機器倒底靈不靈光，美國首位環地球航行的約翰葛倫(John Glenn )就表示對容易故障的電腦感到緊張，他表示希望由凱瑟琳來驗算，他還說「只要她說沒出錯，那我就準備好了。」
在水星計畫後，凱瑟琳開發了新的方程式，來幫助NASA的阿波羅計劃，這些方程式將幫助阿波羅的登月小艇與繞月太空船如何對接。之後，她還參與NASA的太空梭計劃和地球資源衛星。凱瑟琳在NASA服務了33年，1986年才退休，共發表了26項研究報告。
凱瑟琳的第一任丈夫詹姆斯·格布勒（James Goble）於1956年去世，兩人育有三個女兒。之後，她於1959年與詹姆斯·強生中校結婚。
(中時電子報)
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