新冠肺炎特別條例三讀 蔡英文火速簽署法案

新冠肺炎特別條例案今（25）日下午才在立法院院會三讀通過，總統蔡英文火速在下午5點30分簽署本條例，完成立法程序，讓行政院研擬600億元特別預算案。

行政院將在本周四（27日）院會中提出特別預算案，送交立法院審議，院長蘇貞昌將於3月3日赴立法院備詢特別預算案，經過兩天委員會審查後，最快在3月13日三讀通過特別預算案。

(工商 )